Rozpad Smeru je definitívny, končí éra Fica

Fico na poslednú chvíľu skúsil na Pellegriniho zúfalú ponuku predsedu s podmienkami, ten to odmietol a potvrdil odchod zo strany

Zúfalá ponuka

Už je to vraj niekoľko dní, čo Robert Fico ponúkol Petrovi Pelegrínimu post predsedu strany naoko so všetkými právomocami a kompetenciami, v skutočnosti si však chcel zachovať vplyv na financie, program aj právo veta ku kandidátke. Čiže v skutočnosti by bol niečo ako podmienečný predseda . Robert Fico sa mal, po prijatí ponuky Petrom Pelegrinim, "stiahnuť" na pozíciu šéfa (predsedu, či prezidenta) nadácie Alexandra Dubčeka, po vzore nemeckých strán SPD (Friedrich Ebert Stiftung) či CDU/CSU (Konrad Adenauer Stiftung/Hans Seidel Stiftung)

Nakoniec odchádza

Takáto ponuka by mohla zastaviť "štiepenie" strany a predĺžiť tak jej život na politickej scéne Slovenska. Peter Pelegrini sa k uvedenej ponuke najskôr nevyjadril. V stredu ráno ohlásil tlačovku v Banskej Bystrici, odkiaľ pochádza pod pamätníkom SNP. Bol na nej sám a pozadie malo zrejme akcentovať jeho protifašistickú orientáciu... Potvrdil, že založí novú stranu štandardným spôsobom - vyzbiera podpisy, podľa vlastných slov, Smeru nič nedlží, svoj dlh splatil. Na Smer nebude útočiť, jeho terčom má byť vláda Igora Matoviča.

Budúcnosť opozície

Slovenská politická scéna odídencom nepraje. Spomeniete si ešte na odchody z HZDS, napríklad HZD Ivana Gašparoviča? Ale aj niekoľko odchodov z KDH.... Niektorí ostali mimo diania ako napr.Vladimír Palko - KDS (hovorí sa dokonca o jeho návrate do KDH) odchod Daniela Lipšica a príbeh strany Nova, ktorá uspela až v spojení s Oľano. Spomeňme dve vlny odchodu zo SaS, naprv biznis krídlo (SKOK - Chren, Krajcer, Miškov), potom Galkova skupina pred poslednými voľbami... Odídencom bol aj Radoslav Procházka (z KDH), ktorý po povzbudivom výsledku v prezidentských voľbách založil Sieť, o ktorej sa na začiatku vyjadril uznanlivo aj Róbert Fico. Ale medzi odídencov môžeme pokojne zarátať aj Druckera a jeho stranu Dobrá voľba

Všetci spomenutí dopadli so svojimi projektmi zle až biedne, takže 20% Pelleho strany od Focusu nemusí znamenať vôbec nič. Smer bol asi jediná strana v histórii SR ktorá okrem ojedinelých odchodov (mimo politiku) nezaznamenala žiadny rozpad, naopak podarilo sa jej integrovať ľavicové ministrany a sprivatizovať si tak ľavú časť politického spektra na viac ako jednu dekádu. Éra Smeru sa však teraz končí.

Končí v čase keď Matovičova vláda stvára so Slovenskom psie kusy a opozíciu potrebujeme ako soľ. Rečiam, že nebude útočiť na Smer nemôže veriť ani on sám, jeho nový projekt zvedie predsa so starým Smerom boj na život a na smrť o toho istého voliča. A v parlamente ostáva už len ĽSNS s predsedom, ktorého možno už čoskoro odsúdia a jeho bandou delikventov. Pri takejto budúcnosti opozície mám strach o budúcnosť Slovenska.