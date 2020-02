Zmena volebného systému môže posilniť regióny

Politici musia byť čo najbližšie k občanom. A občania by mali poznať svojich politikov. Zmena volebného systému na viac obvodov priblíži politikov bližšie k ľudom v regiónoch a tie budú mať spravodlivé zastúpenie v parlamente.

Všetky strany intenzívne hovoria o veľkých regionálnych rozdieloch a potrebe smerovania pomoci do regiónov. Veľa sa diskutuje o silnom postavení hlavného mesta Bratislavy na úkor iných častí Slovenska. Situácia je dnes jasná, občania si volia politikov do parlamentu prostredníctvom krúžkovania na hlasovacích lístkoch v jednom volebnom obvode. A systém je nastavený tak, že kandidátovi na poslanca môže stačiť doslova pár sto hlasov na to, aby bol zvolený do parlamentu a zastupoval tak aj iné regióny o ktorých nemusí takmer nič vedieť. Dnes rozhoduje najmä vysoké miesto na kandidátke a ani väčší počet preferenčných hlasov od občanov nezaručí miesto v parlamente.

My v 99% Občiansky hlas súhlasíme s tým, že všetky regióny Slovenska sú dôležité a zodpovedný štát sa o ne musí starať. Poďme vážne rozmýšľať o zmene volebného systému. Politici musia byť čo najbližšie k občanom a nie sa im vzďaľovať. Čo takto voliť si priamo ľudí z regiónov? Napríklad stanovením ôsmych volebných obvodov na základe krajov Slovenska. Voliči by tak mali na výber z kandidátov, ktorí by boli priamo v ich regiónoch. A regióny by mali spravodlivé zastúpenie prostredníctvom svojich poslancov v parlamente. Nebolo by to lepšie, keby občania poznali svojich zástupcov? Vedeli na koho sa obrátiť, koho prácu budú sledovať, kritizovať, pýtať sa? A ak nebudú s jeho prácou spokojní, vedia mu to “zrátať” vo voľbách. To je úplne férové.

A naopak, na druhej strane politické strany a zvolení politici budú nútení venovať energiu regiónom, ktoré zastupujú. Budú musieť ponúkať kvalitných regionálnych lídrov a nielen ľudí napríklad z centrály v Bratislave. Iste, táto zmena nemusí vyhovovať niektorým stranám. Napríklad stranám postaveným na jednom lídrovi alebo stranám bez dostatočných odborných kapacít. Znamenalo by to pre nich nových konkurentov v strane, problém, neochotu alebo skrátka nájsť kvalitných ľudí v regiónoch. Ja to, ale vidím opačne, vytvorí sa zdravá konkurencia v strane a tvárami politických strán tak budú aj iné silné, regionálne osobnosti.

Práve zmena na viac volebných obvodov bude vytvárať tlak na politikov, aby sa zaujímali o regióny, ktoré budú zastupovať. A mimochodom, systém viacerých volebných obvodov funguje vo všetkých krajináchVyšehradskej štvorky, okrem Slovenska. Funguje v Čechách, Maďarsku, aj Poľsku.

A mohlo by to fungovať aj u na Slovensku, prečo nie.

My sme hlas 99% ľudí na Slovensku a chceme silné zastúpenie regiónov v parlamente