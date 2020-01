Sme pripravení na daň z nezdravých potravín? Miera obezity rastie,McDonald spúšťa donášku

Cieľom dane nemusí byť len výnos ale aj zníženie spotreby. Maďarsko zaviedlo daň z nezdravých potravín už v roku 2011 a dopady sú pozitívne. Podiel cukru a nezdravých zložiek v potravinách klesol, klesol aj ich celkový predaj.

Po roku 1989 bol McDonald´s prvým reťazcom rýchleho občerstvenia, ktorý vstúpil na Slovenský trh – 1995 prvá prevádzka v Banskej Bystrici, v r.2005 má 16 reštaurácií v 6 mestách v SR, v roku 2014 už 30 reštaurácií. Na konci roku 2019 opäť začína s expanziou a na konci januára 2020 predstavuje donáškovú službu. Rýchle občerstvenie zažíva boom od 90 rokov a táto americká sieť je jeho symbolom. K nárastu obezity a civilizačných chorôb a samozrejme prichádza aj z mnohých ďalších dôvodov, máme menej pohybu, viac sa vozíme autami, deti sedia pri počítačoch namiesto pohybu vonku, my zase v práci na zadku. Miera obezity hlavne u detí stále rastie, no doteraz sme zásah štátu do tejto oblasti skôr odmietali. Keď v januári 2019 publikoval Inštitút finančnej politiky ministerstva financií štúdiu, kde odporúča zaviesť daň z nezdravých potravín, pustili sa do nich analytici, že nová daň nič nevyrieši, spotreba cukru a sladených nápojov klesá aj tak a že cukor predstavuje len malú časť z celkového množstva kalórií, ktoré človek prijme. Celá diskusia sa nepochopiteľne zúžila len na cukor a sladené nápoje, nezdravé potraviny sú oveľa širší pojem. Pozerali sa na to len cez ekonomické dopady a pochovali tento nápad aj napriek odporúčaniam lekárov a svetovej zdravotníckej organizácie. V Maďarsku takúto daň zaviedli už v roku 2011 a ako uvádza štúdia IFP: „Podľa prvého hodnotenia efektov tejto dane asi 40 percent dotknutých výrobcov znížilo (28 percent) alebo odstránilo (12 percent) nezdravé ingrediencie z výrobkov. Predaj zdaňovaných nezdravých potravín v Maďarsku klesol v priemere o 27 percent a ich ceny vzrástli v priemere o 29 percent.“ Spoločnosť sa naďalej vyvíja smerom k ďalšej digitalizácii a prostredníctvom internetu si objednávame nielen jedlo, už aj základné potraviny, či dokonca služby. Namiesto chodenia po úradoch, všetko vybavíme spoza počítača, na veľa vecí máme v telefóne aplikáciu. Čoskoro jediným pohybom niektorých jedincov bude pohyb po klávesnici, či displeji telefónu. Čím dlhšie budeme otáľať s riešením, tým horšia bude situácia.

Keď sa prvýkrát začalo s obmedzovaním fajčenia a spotreby tabaku, stretlo sa to s veľkým odporom verejnosti. Napriek tomu v spoločnosti panuje všeobecná zhoda, že je to škodlivé nielen pre fajčiarov, pre ich okolie, a nakoniec aj pre celé zdravotníctvo. Keď si pozriete staré filmy či seriály z minulého režimu, fajčilo sa všade, na porade v práci, v jedálni, v školách, v nemocniciach, vo vlakoch, v hoteloch, v lietadlách, no takmer všade. Po rokoch sústavného rastu dane z tabaku a obmedzení fajčenia v budovách, v dopravných prostriedkoch, na zastávkach atď sa počet fajčiarov znižuje, nikto nereptá že si musí ísť zapáliť von do zimy a mnohí si to radšej rozmyslia.

Zdravotný stav populácie a jeho vývoj je v záujme štátu aj budúcich generácií. Spotrebnú daň z nezdravých potravín je potrebné vnímať hlavne ako prostriedok na zníženie ich spotreby a zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľov Slovenska, až druhotne ako príjem rozpočtu. Klasifikáciu nezdravých potravín a určenie základu dane je potrebné nechať na odborníkov, no môžeme sa poučiť z krajín kde to už funguje. Lekári a vedci sa zhodujú, že obezita ako najrozšírenejšia civilizačná choroba, alebo tzv.choroba z blahobytu je škodlivá a je záujme celej spoločnosti ju obmedziť či odstrániť. Najlepšie obezitu porazíme pomocou zdanenia toho, čo ju spôsobuje.