Ako pomôcť zvládnuť obyvateľom prudký nárast cien bytov?

Ceny bytov v súčasnosti prekonali historické maximá roka 2008. Viacerí si možno pri tomto vrchole mysleli, že podobne ako to bolo pred 11 rokmi, zákonite musí realitná bublina prasknúť.

Rozdiel je ale v okolnostiach, ktoré sú dnes predsa len iné a analytici ani NBS, bublinu nedetekujú. Čo je však pre potencionálnych nových majiteľov výrazne horšie, je to, že na trhu stále existuje priestor pre rast cien, aj keď predsa len mierne pomalším tempom. Môžeme konštatovať, že byty prekonali rekord, ale v európskom porovnaní nerástli mimoriadne rýchlo.

Ceny bytov na Slovensku za posledné tri roky vzrástli priemerne o 20 % (Eurostat), čím len mierne predbehli európsky priemer (18 %). Naopak, na Slovensku sme na tom lepšie ako Česko (31 % nárast) či Maďarsko (21 %), kde sa vlastné bývanie stáva postupne luxusom.

Dôvody, prečo ceny bytov v poslednom čase tak rýchlo rastú, nie sú nevysvetliteľnou záhadou. Ekonomické štatistiky prezrádzajú, že počet ľudí bez práce je veľmi nízky a banky môžu vďaka nízkym úrokovým sadzbám poskytovať výhodné úroky na hypotekárnych úveroch. Na druhej strane však podľa Národnej banky Slovenska je však rast cien nehnuteľností taký výrazný, že nezodpovedá reálnemu stavu vývoja v ekonomike.

Neúmerný nárast cien je na trhu s nehnuteľnosťami záležitosťou predovšetkým posledných mesiacov. Centrálna banka to dokumentuje výsledkami vlastného modelu, ktorý odhaduje tzv. fundamentálnu cenu nehnuteľností. „V roku 2018 rástli ceny bytov rýchlejšie, než naznačovali ekonomické fundamenty. Po prasknutí cenovej bubliny na trhu bývania v období 2008 – 2009 sa ceny bytov na Slovensku do veľkej miery vyvíjali v rovnováhe s počtom pracujúcich, ich disponibilnými príjmami, úrokovými sadzbami a rastúcou zadlženosťou. Aj napriek postupnému rastu odhadovanej fundamentálnej ceny od roku 2013 začali skutočné ceny bytov pomaly predbiehať predpokldanú úroveň podľa fundamentov. Platí to najmä pre rok 2018 a začiatok roka 2019,“ napísala centrálna banka v poslednej Správe o finančnej stabilite.

To, že ceny bytov idú nahor, teda nie je prekvapujúce. To, že idú príliš prudko, však už áno.

Dopyt po bytoch už nie je doménou Bratislavy a krajských miest, nákupná horúčka je takmer po celom Slovensku. „Rastový trend cien bytov je naďalej prítomný vo všetkých krajoch a typoch bytov. Priemerné tempo rastu cien za štvorcový meter sa na Slovensku už tri roky stabilne pohybuje v intervale od 7% do 13 %,“ tvrdí analýza NBS.

V tejto situácii pre politika slúžiacemu občanom svojej krajiny vyvstáva neľahký úkol. Ako zabezpečiť domácemu obyvateľstvu dostatok vhodných bytov hlavne v miestach, kde zamestnávatelia priam prahnú po pracovnej sile? Importovaná pracovná sila pracujúca na turnusy sa uspokojí s ubytovňami, lebo má svoju rodinu i celý svoj život v inej krajine. Tu však ide o zakladanie rodín, ktorých dospelý členovia putujú za pracovnou príležitosťou s cieľom sa usadiť a založiť si rodiny.

Väčšinou takíto ľudia, ak nemajú dostatočné finančné zázemie od svojich rodičov, sa musia spoľahnúť na predražené nájmy od podnikavých majiteľov nehnuteľností, alebo v prípade dobrého príjmového ratingu sa zadĺžia prakticky na celý život. Splácanie takéhoto zaťaženia potom negatívne vplýva na ich rodinný rozpočet a ovplyvňuje aj chod a samotný vývoj rodiny.

Toľko kritizovaný, bývalý režim nebol dostatočný v bytovej výstavbe, ale predsa dal ľuďom možnosť riešiť si svoje bývanie prostredníctvom družstva, alebo podnikového bytu. Pokusy riešiť zúfalú bytovú situáciu pomocou obecných bytov je v súčasnej dobe viac-menej len náplňou fiktívnych bodov v kampaniach na primátorov slovenských miest.

Podnikové byty sa javia z hľadiska štátnej podpory bývania ako najschodnejšou cestou. Na jednej strane si zamestnávateľ poistí dobrého zamestnanca na určitú dobu, čo je v prípade nedostatku kvalitnej pracovnej sily viac ako výhra. Pri vhodne zvolenom financovaní a daňových úľavách pre zamestnávateľský subjekt je výstavba podnikových bytov aj účtovne zaujímavý počin. Na druhej strane zamestnanec nie je frustrovaný nájomným bývaním, prípadne extrémnymi splátkami banke, môže tak odvádzať kvalitnú prácu, viesť spokojný rodinný život, čo je nakoniec nielen v záujme zamestnávateľa, ale i samotného štátu.

Jedným z bodov nášho programu je masívna podpora bývania. S ňou je nevyhnutná podpora podnikateľských subjektov v procese výstavby podnikových bytov pre svojich, domácich zamestnancov.