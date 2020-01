Aby zdravotníctvo nebola len „čierna diera“, alebo kam to kráčaš „Hippokrates“?

Zdravotníctvo je oblasť, kde sa štát dotýka občana veľmi intenzívne, všetci sme totižto nútení skôr, či neskôr, absolvovať s ním akúsi osobnú konfrontáciu.Kam až to naše „podvýživené“ zdravotníctvo doviedli nezodpovedných politici?

Ako vždy v období volieb sa táto téma objaví a všade okolo poletujú viac, či menej infantilné heslá, ktorými chcú strany i „straničky“ zaujať potenciálneho voliča. Do žiadneho hesla však nie je možné zakomponovať univerzálnu a komplexnú myšlienku, ktorou by sa dal stav zdravotníctva zmeniť. Asi aj preto sa nám tu objavujú povrchné a lacné heslá, tejto nikdy nekončiacej mantry, ktorá permanentne hlása, že ono kvalitné a fungujúce zdravotníctvo má vraj byť celkom isto pre všetkých.

Kompetentní za stav zdravotníctva dnes ale i v minulosti, neriešili nič iné iba akoby bádali a snažili sa vymyslieť onú povestnú teplú vodu. A už vôbec nenapadlo nikomu z nich, jednoducho prevziať model, ktorý už v zahraničí dávno funguje a to k maximálnej spokojnosti všetkých, celé roky.

Prečo je to tak ?

Nuž preto, lebo snažiť sa vymyslieť vlastný recept, znamená aj výbornú a lákavú možnosť priživiť sa na jeho vývoji. A to je to jadro pudla. Pokiaľ bude zdravotníctvo (a nielen ono, môžeme si tam dosadiť povedzme stavbu diaľnic, alebo nákup akéhokoľvek vybavenia, či ľubovoľnú štátnu zákazku) závislé len a len od rozdeľovania provízie, tak sa vôbec nič nezmení. Ak budú i naďalej na rozhodujúcich miestach sedieť výlučne politickí nominanti, a nie skutoční profesionáli, manažéri kontrolovaní odborne zdatnou a nezávislou kontrolou, tak sa celkom určite neposunieme dopredu ani omylom.

Celý systém je tak prepojený ba až zviazaný, rôznymi rodinnými, či „profesne-politickými prepojeniami, že rozkódovať ho nie je vôbec reálne. Tento, až gordický uzol, treba jednoducho konečne preťať a začať implementovať do slovenského zdravotníctva už vyskúšaný a overený systém, napríklad z takého Rakúska. Ak má niekto skúsenosti s rakúskym zdravotníctvom, tak isto potvrdí, že rozdiel je markantný. A pritom tu máme možno aj lepších lekárov a operatérov, len na to všetko okolo nie je dostatok prostriedkov.

Ale určite to nebude tým, že by sme na odvodoch platili málo. Výber odvodov bol a aj je, viac ako uspokojivý. Peňazí do zdravotných poisťovní prúdi tiež dostatočné množstvo. Veď takzvaný zdravotný odvod, už platíme takmer zo všetkého. Zlepšiť by sa však v tejto oblasti mohol štát, ktorý platí za „svojich poistencov“ len časť požadovanej sumy. Ale to už je beh na podstatne dlhšiu trať.

Otázka teda je, kde sa nám v onom systéme tie peniaze vlastne strácajú? Nebude to predsa len tým, že na Slovensku má slovo tender, synonymum so slovom tunel? Prečo sa kupuje evidentne predražené vybavenie do nemocníc, prečo výberové konania na služby vyhrávajú len firmy, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve „našich“ ľudí?

Odpoveď je pomerne jednoduchá. Lebo sme si ich v demokratických voľbách do tých kresiel posadili my, voliči. A oni robia iba to, k čomu sme im neuvážene dali povolenie. Čo nevidieť tu budeme mať možnosť, ktorá sa opakuje každé štyri roky. Aby sme vyjadrili svoj názor a vystavili účet. Nečakajme, že jednoduchou voľbou sa všetko zmení, akoby mávnutím povestného čarovného prútika. Bude to ešte dlhý proces. Ale bez tej správnej voľby žiaden očistný proces nenastane. Venujte teda pár minút prečítaniu nášho názoru na riešenie ktoré pre oblasť zdravotníctva navrhujeme. Uvidíte, že tie naše riešenia majú hlavu i pätu a povedú priamo k výsledkom a to bez obvyklých a zložitých administratívnych prekážok ako i zasahovania tých subjektov, ktoré sa chcú len priživiť na konto slovenského pacienta.

Veríme, že 99% z nás všetkých, kladie záujem pacienta v zdravotníctve, na prvé miesto. Skúste to s nami, tak aby sme mohli tento náš i váš záujem, spoločne uviesť do života.